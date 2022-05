Rsa: Cirio convoca Tavolo regionale non autosufficienza

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, convoca il Tavolo regionale per la non autosufficienza, dando seguito a una richiesta partita dai sindacati. L'annuncio questa mattina in occasione del convegno 'Mai più, ricordiamo per cambiare', organizzato oggi a Torino dai sindacati per fare il punto su ciò che occorre fare affinché non si ripeta più il dramma vissuto dalle Residenze sanitarie assistite durante la pandemia da Covid-19. La Regione Piemonte, ha detto Cirio nel suo intervento, sul fronte dell'assistenza agli anziani fragili punta da un lato sulla domiciliarità e dall'altro sul rafforzamento e il sostegno delle Rsa. "Il primo caposaldo - ha affermato infatti il governatore - è che dobbiamo cercare di curare le persone a casa loro e dobbiamo incentivare il più possibile l'assistenza domiciliare. Laddove non è possibile per la mancanza del caregiver o per la necessità di cure avanzate, ben vengano le strutture come le Rsa del Piemonte, che si occupano della persona sotto il profilo sociale ma anche sanitario". "Noi per la prima volta dal 2013 - ha spiegato Cirio - abbiamo messo risorse regionali per gli adeguamenti tariffari di queste strutture, e useremo i nuovi fondi dell'Fse per dare la migliore assistenza ai nostri anziani. Cerchiamo così risolvere il tema della socio-assistenza senza ripetere gli errori del passato".