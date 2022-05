Tinexta: in trimestre ricavi +16,2%, utile -21%

Tinexta chiude il trimestre con ricavi in crescita del 16,2% a 96 milioni, un ebitda adjusted di 19,2 milioni (+13%) ma un utile netto ridotto a 4,3 milioni (-21%). La variazione nell'ultima riga del bilancio, spiega una nota, e' principalmente riconducibile all'assenza di proventi fiscali non ricorrenti pari a 0,9 milioni nel primo trimestre del 2021 cosicché l'utile netto rettificato è pari a 8,6 milioni (+17,1%). "In un momento caratterizzato da estrema incertezza geopolitica, Tinexta rimane fedele al proprio Piano industriale, potendo contare su un business robusto, rafforzato dalle prospettive di crescita generate dalle recenti acquisizioni, e su una situazione patrimoniale e finanziaria solida" commenta il presidente Enrico Salza. "I risultati del primo trimestre sono positivi ed in linea con le nostre aspettative e lo sviluppo strutturale della domanda di servizi tecnologici ed innovativi continuerà a sostenere la crescita nella restante parte dell'anno. Il Gruppo Tinexta conferma - sottolinea l'ad Pier Andrea Chevallard - gli obiettivi di fine anno già comunicati al mercato".