Cavalieri Tartufo e vini d'Alba, Ordine celebra 300 capitolo

L'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei vini d'Alba, fondato 55 anni fa, celebra, domenica 22 maggio al castello di Grinzane Cavour (Cuneo), il 300 Capitolo (come sono chiamate le riunioni della confraternita, ndr) delle Gemme. "Sarà un momento storico per la nostra associazione - spiega il Gran Maestro, Tomaso Zanoletti -, in cui ripercorrere i tratti più significativi dell'avventura cominciata oltre mezzo secolo fa, ringraziando ancora una volta i Soci fondatori, rievocando i momenti dell'inizio e ribadendo le ragioni del nostro impegno nella promozione e valorizzazione dell'enogastronomia e della cultura di Alba, Langhe, Roero e Monferrato". Il 22 maggio il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, riceverà le insegne di Cavaliere onorario dell'Ordine e sarà presentata alla platea dei Cavalieri l'opera "Alta Langa. Civiltà della tavola e genius loci". "Un'opera veramente significativa per l'ulteriore valorizzazione del territorio che intendiamo compiere - dice ancora Zanoletti -. Il progetto editoriale, infatti, è nato per contribuire a far conoscere e sostenere il lavoro di osti e ristoratori che, sulle colline alte di Langa, rappresentano un presidio di tradizioni autentiche, in un panorama di boschi, pascoli, noccioleti, qualche filare di vigna sempre più promettente e poche case".