Piemonte: Reddito Cittadinanza, 95 milioni contro la povertà

La Regione Piemonte dà il via a un Piano triennale contro la povertà da quasi 95 milioni, di cui quasi 36 per il 2021. Il Piano è "lo strumento di programmazione dei servizi necessari a garantire il livello essenziale delle prestazioni per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza". La Giunta regionale ha approvato il Piano questa mattina, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Chiara Caucino. Il Piano include un rafforzamento del servizio sociale professionale, interventi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora, e supporto di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il tutto puntando all'integrazione con il Terzo settore, e costruendo progetti personalizzati sulle esigenze di ciascuno finalizzati all'autonomia e alla partecipazione al mercato del lavoro. "Quello di oggi - commenta Caucino - è un passaggio fondamentale in quanto il contrasto alla nuove povertà, acuite in maniera drammatica dall'emergenza Covid-19, è sempre stato al centro della mia azione politica e di quella di tutta la Giunta. Un risultato importante che andrà ulteriormente rafforzato in futuro con politiche in grado di sostenere, sempre con maggiore efficacia, le fragilità".