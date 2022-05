Brividi

Dicono che… nelle intenzioni di Palazzo Civico sarebbe dovuta rimanere segreta, almeno fino all’ultimo momento, l’apparizione di Mahmood e Blanco questa sera all’Eurovillage di Torino. Se non altro per evitare la calca dei giorni scorsi, in particolare i disordini in occasione del concerto dei Negrita. E invece proprio mentre si stava svolgendo in gran segreto la riunione del Cosp, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, le agenzie già battevano la notizia. I cantanti saranno al parco del Valentino dopo la mezzanotte.