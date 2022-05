Covid: in Piemonte -38 ricoverati, 3.124 nuovi casi

In Piemonte -38 ricoverati Covid, con un calo di 37 nei reparti ordinari e di 1 in terapia intensiva. I nuovi casi, come riporta l'aggiornamento sulla situazione epidemiologica pubblicato dalla Regione, sono 3.124, con un tasso di positività del 12,5% rispetto ai 24.989 tamponi diagnostici eseguiti, di cui 21.938 con test antigenico. Due i decessi.