Sanità: Asl Al, garantite chirurgia e radiologia Acqui Terme

"Le attività chirurgiche e radiologiche presso il presidio ospedaliero di Acqui Terme sono normalmente garantite e proseguono regolarmente nonostante la carenza del personale che alcune strutture stanno affrontando". Lo sostiene, in una nota, la Asl di Alessandria, precisando che "sono garantiti sia gli interventi di emergenza e urgenza, sia la normale attività di elezione, ossia gli interventi programmati", perché "le difficoltà correlate alla mancanza di personale medico sono state per tempo affrontante e risolte, in attesa degli esiti dei concorsi previsti entro l'estate". A supporto della Struttura di Chirurgia di Acqui Terme, infatti, la copertura dei turni sarà garantita con la collaborazione dei chirurghi degli ospedali di Novi e Tortona. Per quanto riguarda l'attività radiologica, invece, "grazie a una buona programmazione, alla volontà e disponibilità del personale e al ricorso alle prestazioni aggiuntive e in generale a tutte le risorse messe a disposizione dalla Regione, è stato possibile non solo mantenere la regolare attività prevista, ma anche, soprattutto negli ultimi mesi del 2021, ottenere una significativa riduzione delle liste di attesa". La Direzione della Asl di Alessandria ribadisce inoltre che "il piano di sviluppo per l'Ospedale di Acqui Terme presentato alcuni mesi fa è in fase di applicazione e procede secondo previsioni".