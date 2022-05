Cairo, decreto crescita? Ci vedo molta demagogia

"Io vedo molta demagogia nel progetto, non è questo ciò che può salvare il calcio italiano. Bisogna fare altre cose prima per i giovani che non sono certo il decreto crescita cambiando da 500mila a un milione… Cosa che ha l'effetto di favorire le squadre più importanti che comprano giocatori che costano di più". Il presidente del Torino Urbano Cairo, ospite della trasmissione radiofonica Deejay Football Club, è intervenuto così sul decreto crescita. "Con questa manovra si perde l'equità e non si favorisce la crescita dei giovani - aggiunge Cairo -. Con la demagogia non si va lontani. Ci vogliono misure anche rigorose e forti, che siano di ampio respiro, e non di piccolo cabotaggio".