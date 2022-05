Eurovision: Lo Russo, da verifiche non risultano episodi molestie

"L'amministrazione ha chiesto ai propri uffici di fare una verifica interna e sulla base dei risultati si tratta di episodi che, a quanto ci consta, non si sarebbero verificati". Così, nella conferenza stampa di chiusura di Eurovision Song Contest, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo interpellato sulle presunte molestie che sarebbero state subite da alcune volontarie durante la festa di apertura della kermesse. "Colgo però l'occasione per dire alle nostre volontarie che non abbiamo alcun indugio a denunciare se sono capitati episodi di quel tipo" aggiunge il sindaco sottolineando che "ovviamente sono dinamiche sempre spiacevoli e da questo punto di vista l'ambiguità non può e non deve avere cittadinanza e se ci sono stati anche solo episodi di fastidio dal punto di vista dell'attenzione vanno assolutamente denunciati".