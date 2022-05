Eurovision: Cirio e Lo Russo, abbiamo fatto squadra

"Eurovision per i nostri rapporti istituzionali è la prova concreta che le cose importanti vanno fatte insieme e che quando le fai insieme funzionano meglio. E' stato un buon esempio di capacità di fare squadra". A sottolinearlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla conferenza stampa di chiusura della kermesse musicale. Un tema evidenziato anche dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo che parla di una "unità di intenti che questa città non ricordava da tanto tempo". "Cirio - aggiunge il sindaco - ha colto lo spirito messo in campo in questi mesi, ossia che la politica quando condivide gli obiettivi deve lavorare insieme e quando lo fa riesce a fare il bene del territorio Abbiamo fatto un grande servizio alla nostra comunità e la sinergia fra la Rai e istituzioni pubbliche può essere un nuovo inizio di un rapporto di collaborazione anche più strutturato".