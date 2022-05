Boni (Radicali), bellissimo modo di dire Slava Ukraini

"La vittoria della Kalush Orchestra è un modo per gridare da tutta Europa Slava Ukraini e Vaffa Putin". Comincia così una nota diffusa da Igor Boni, presidente di Radicali italiani, sull'esito dell'Eurovision Song Contest. "Tra i vincitori di questa edizione - afferma - c'è sicuramente la nostra Torino. Un grazie enorme a chi ha dedicato impegno e mesi di tempo per organizzare l'Eurovision. Se ci sono state sbavature sono state infinitesime rispetto al successo ottenuto. I grandi eventi sono un pezzo del nostro rilancio. L'ho detto mille volte in un anno intero di campagna per le primarie e lo ribadisco ora, con orgoglio torinese". "Che da qui parta il testimone della prossima edizione che si terrà in Ucraina - aggiunge Boni - mi rende felice. Il voto popolare, al di là della canzone, è stato voto politico per dare sostegno a chi è aggredito da 80 giorni con bombe e massacri. Un bellissimo modo per dire da tutta Europa Slava Ukraini. E un bel Vaffa a Putin".