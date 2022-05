Designer Palermo produce allestimento per i furgoni Piaggio

Nasce a Torino, nella fabbrica di Mole Urbana, l'allestimento Van-Up per il veicolo commerciale Piaggio Porter NP6, presentato al Transpotec Logitec. Lo realizza il designer Umberto Palermo nello stabilimento pilota di Rivoli (Torino), in attesa della ex fabbrica Blutec di Orbassano, dove entro la fine del 2022 inizierà anche la produzione della gamma di quadricicli elettrici Mole Urbana. L'allestimento Van-Up, che si compone di un box in alluminio, acciaio e Abs, consentirà di muoversi agevolmente in città, ma anche in ambito extraurbano, con un volume di carico interno molto ampio, nonostante la compattezza. Grazie alla doppia porta laterale scorrevole - che prende ispirazione dagli armadi di casa - si può accedere con facilità all'intera superficie del piano di carico da entrambi i lati del veicolo per le consegne. La modularità consente molte tipologie di allestimento: è prevista, infatti, anche la versione Up-Venture per il tempo libero. L'altezza da terra del piano di carico di 765 mm punta a semplificare le operazioni di carico e scarico della merce, con attenzione all'ergonomia dell'operatore. Per lo sviluppo ingegneristico è stato fondamentale il know-how del mondo dell'elettrodomestico: Umberto Palermo si è avvalso delle competenze di Simone Cacciamani della Logicad-Engineering di Jesi. Sempre nelle Marche vengono prodotti i componenti fondamentali del Van-Up: tutte le parti metalliche sono realizzate dalla Lamep e i componenti in termoplastico riciclato dalla Gianoplast, entrambe di Fabriano. Il tutto è assemblato in Piemonte. L'allestimento Van-Up può essere ordinato presso la rete vendita di Piaggio Commercial in tutta Europa.