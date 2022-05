Intesa: Messina, Gallerie d'Italia atto d'amore per Torino

Le Gallerie d'Italia Torino sono "una testimonianza di affetto e amore per la città. Oltre al grattacielo si parlerà anche di questo luogo che diventerà un fattore di attrazione verso il territorio". Lo ha detto Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, intervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini all'inaugurazione della sede delle Gallerie d'Italia a Torino. "Se si garantisce attrazione verso il territorio si creano le condizioni per valorizzarlo nel futuro. Vogliamo far bene il nostro mestiere di banca, azienda che genera utili e rende soddisfatte le fondazioni che hanno sempre garantito serenità al management in una visione di medio lungo periodo e a tutti gli altri azionisti. Tutto il resto lo reinvestiremo per i territori e le comunità", ha spiegato.