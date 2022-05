Un palmo di Nasi

Dicono che… la sc onfitta a sorpresa dell’avvocato torinese Raffaele La Placa alle elezioni della Federazione italiana sport invernali paralimpici (Fisip) potrebbe far perdere a Torino anche la sede dell’organizzazione. Non sfugge infatti come il successo del triestino Paolo Tavian certifichi la sconfitta anche di Tiziana Nasi, presidente uscente e fondatrice della Fisip, che non è riuscita a garantire continuità alla successione nonostante in campo ci fosse proprio il suo vicepresidente. E con le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina, difficile escludere che il quartier generare della Federazione possa spostarsi verso il Nord-Est d’Italia.