Vino: Barolo e Derthona in coppia in degustazione a Milano

Un grande rosso, il Barolo, e un bianco di grande successo del Piemonte, il Derthona Timorasso, a braccetto in una giornata di degustazioni a Milano. Il 26 maggio, dalle 17 alle 22, i produttori della Strada del Barolo e grandi vini di Langa e di Terre Derthona-Sapori dei Colli Tortonesi, in collaborazione con l'associazione Go Wine, saranno presenti al Chiostro della Magnolia presso la Fondazione Stelline, un complesso nato da un antico monastero del XV secolo, in un'area che avrebbe fatto parte della Vigna di Leonardo Da Vinci. Le degustazioni saranno accompagnate da musica dal vivo e assaggi di prodotti agroalimentari di eccellenza presentati da aziende associate alla Strada del Barolo e a Terre Derthona e da I Barolisti, cantina con cucina nel cuore di Milano. Il costo del biglietto di ingresso è di 39 euro a persona e include degustazioni illimitate di vino e un assaggio per ogni produttore food, oltre al calice della Strada del Barolo e la tasca portabicchiere.