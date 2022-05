Turismo: Torino ospita l'Italian Destinations' Retreat

L'Italian Destinations' Retreat torna in presenza dopo due anni e sceglie Torino per l'appuntamento riservato alle destinazioni italiane. Organizzato da Federcongressi&eventi e Convention Bureau Italia, si pone l'obiettivo di fornire a tutti i Convention Bureau e Dmo italiani un'occasione di confronto utile nella programmazione delle proprie attività. All'evento, in corso oggi all'hotel Turin Palace, si parlerà di modelli sostenibili di collaborazione con le istituzioni. "A Torino - afferma Marcella Gaspardone, manager Turismo Torino e Provincia - abbiamo appena terminato l'Eurovision Song Contest e nei prossimi giorni ospiteremo il Salone del Libro, la riunione dei ministri degli Esteri membri del Consiglio d'Europa, la convention di magia Masters of Magic, la finale di Champions League femminile e una tappa del Giro d'Italia. In pochi giorni avremo qui tutte le tipologie del mondo degli eventi". "Siamo felici di tornare in una delle destinazioni di punta del Paese - dichiara Gabriella Gentile, presidente Federcongressi&eventi -. Quella di oggi è un'occasione importante per confrontarci sui modelli di crescita e collaborazione con le istituzioni, fondamentali per la ripresa del settore, soprattutto in ottica internazionale". "L'Italian Destinations' Retreat - aggiunge Carlotta Ferrari, presidente CBItalia - è un appuntamento durante il quale vengono gettate le basi del lavoro quotidiano compiuto dalle destinazioni che alla fine porta all'aggiudicazione di un congresso internazionale".