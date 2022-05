Rinascono i Murazzi del Po, a fine maggio apre Porto Urbano

Non c'è ancora una data precisa, ma a fine maggio aprirà Porto Urbano, il locale che darà il via alla rinascita dei Murazzi del Po. Lo ha confermato l'amministratore delegato Fabrizio Bocca, torinese, 41 anni, che ha investito nel progetto con altri nove imprenditori. Porto Urbano ha ospitato la presentazione del Salone Off, prima occasione per vedere il restyling in corso degli ex magazzini Devalle. "Sarà un bar, un ristorante e la location di eventi legati alla città, con un dehor sul Po per 150 aperitivi. Abbiamo partner per il cibo, per il vino e con Edit per la birra. I Murazzi stanno per ripartire e noi siamo i primi. Saranno diversi da quelli del 2000 perché nel frattempo è cambiato tutto. Sarà la zona di una movida sana in cui conterà la qualità del cibo e del bere", spiega Bocca. Porto Urbano, che chiuderà fra le 2 e le 3 del mattino, non ha la licenza per ospitare spettacoli, ma potrà organizzare concerti e attività culturali con realtà ad hoc come la Festa della musica. Anche altri locali partiranno presto, alcuni ospiteranno musica dal vivo e prima dell'estate si tornerà a ballare anche da "Giancarlo", la storica discoteca che ha dato i natali a band torinesi come i Subsonica e ha visto ballare milioni di giovani.