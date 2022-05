Torino: 3 mln per cambiare volto a San Donato e San Secondo

Tre milioni di euro per migliorare la qualità dello spazio pubblico nei quartieri Basso San Donato e Borgo San Secondo con interventi di moderazione del traffico e che favoriscano la pedonabilità, anche attraverso nuovi spazi verdi e in ottica di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. È stato approvato oggi dalla Giunta comunale il progetto esecutivo dei lavori destinati a cambiare profondamente il volto dei due quartieri torinesi dove verranno realizzati complessivamente oltre 1.100 mq di verde e 1.650 mq di pavimentazione drenante per spazi pedonali. Il lotto San Donato prevede la creazione di una zona 30, limitata, in questa prima fase temporale di progettazione, all'area tra gli assi stradali Umbria, Livorno, Regina Margherita, Avellino e Fagnano. Anche per borgo San Secondo l'obiettivo e' creare una limitazione del traffico attraverso l'intervento sugli incroci dell'asse viario di via San Secondo oltre ad alcuni incroci in via Gioberti. Nello sviluppo del progetto esecutivo sono state accolte le richieste della Circoscrizione 1, in particolare e' stato esteso l'intervento di riqualificazione al tratto tra i corsi Stati Uniti e Vittorio Emanuele e sono state inserite opere in corrispondenza degli incroci su via Gioberti interessati dalla presenza di istituti scolastici. Interventi che hanno sostituito le opere riguardanti il percorso ciclabile di via Sacchi che verrà affrontato nell'ambito di future progettazioni.