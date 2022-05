Finpiemonte: 5 ore interrogatorio per l'ex presidente Gatti

È durato circa cinque ore l'interrogatorio dell'ex presidente di Finpiemonte, Fabrizio Gatti, questa mattina in Tribunale a Torino durante il processo che lo vede come imputato, con altre cinque persone, di peculato. Gatti ha risposto alle domande del pm Francesco Pelosi, ripercorrendo la vicenda che riguarda un ammanco di sei milioni che, secondo l'accusa, sarebbe serviti a salvare la società Gem immobiliare riconducibile allo stesso ex presidente dell'ente. Gatti, difeso dagli avvocati Luigi Chiappero e Luigi Giuliano, ha spiegato di aver agito sempre in buona fede e di come è venuto a contatto con la banca svizzera dov'era stato aperto il conto corrente da dove poi erano usciti i bonifici. L'allora presidente di Finpiemonte ha spiegato che la filiale di Zurigo, che non era l'unica banca straniera a cui faceva riferimento, su sua richiesta aveva presentato l'estratto conto dove risultavano che denaro e interessi c'erano. Documento che poi è risultato falso.