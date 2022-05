Vita da Cane

Dicono che… definirlo tour sia sembrato eccessivo persino a qualche compagno di scranno a Palazzo Lascaris dove, infatti, tra gli sghignazzi parlano di un “giretto nel cortile di casa”. Una giornata zeppa di impegni, quella odierna, per Andrea Cane, consigliere regionale della Lega: iniziata presto al fianco del governatore Alberto Cirio visitando a Ivrea l’archivio storico dell’Olivetti, proseguita in tarda mattinata a Castellamonte con un incontro con non meglio precisate “aziende del territorio”, poi nuovamente nella capitale dell’Eporediese per un sopralluogo del nuovo reparto di oncologia dell’ospedale. Un tour de force che terminerà a Cuorgnè alla proiezione in anteprima del film “canavesano” girato tra i comuni di Rivara e Ozegna. #Maifermarsi è l’imperativo che l’esponente leghista ha trasformato in hashtag della sua iniziativa. E visto il rutilante tourbillon di impegni… una vita da Cane.