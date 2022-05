Peste suina: in Piemonte già abbattuti 500 cinghiali

"Per il Piemonte l'abbattimento selettivo dei cinghiali è già partito e sono stati già abbattuti 500 capi. Abbiamo inoltre istituito una unità di crisi per Roma e Lazio per approntare un piano per la caccia selettiva dei cinghiali per ristabilire un giusto equilibrio ambientale". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, con delega alla peste suina, a Agorà Extra su Rai3.