Festival Economia Torino, c'è anche il Fuori Festival

Condividere con i cittadini strategie, riflessioni e ricerche su temi connessi al Festival dell'Economia di Torino, rispetto, merito, diversità e innovazione sociale. E' l'obiettivo del Fuori Festival Internazionale dell'Economia Aziendale, organizzato dal Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino. Aziende, enti, ricercatori e docenti presenteranno, attraverso sessioni parallele e seminari, i trend che legano la realtà organizzata alle proprie comunità di riferimento. Parteciperanno oltre 120 relatori, fra i quali gli Eugenio in Via di Gioia. All'evento di apertura dal titolo "Innovazione sostenibile: città, cittadini e aziende" (il 30 maggio) sarà possibile partecipare sia in presenza (iscrizione tramite il sito dell'evento alla pagina www.festivaloff.it) sia in streaming. Ci saranno venti sessioni parallele (31 maggio e 1 giugno) in cui aziende, ricercatori e docenti esporranno i propri ragionamenti sui temi del rispetto, merito, diversità e innovazione sociale. Alcune aziende partner esporranno negli stand per dimostrare i propri sforzi nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. E' previsto un focus sulla formazione nell'era digitale, che si terrà l'1 giugno alle 17.30, mentre l'evento di chiusura "Scenari di pubblica amministrazione resiliente fra innovazione delle tecnologie e coraggio delle scelte" sarà il 4 giugno.