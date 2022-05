Salone Libro apre domani, ultimi preparativi al Lingotto

Ultimi preparativi al Lingotto di Torino per il Salone Internazionale del Libro. Domani il via alla 34/esima edizione, la più grande di sempre, con 110.000 metri quadrati di superficie, 1.900 appuntamenti compresi quelli del Salone Off, 893 editori presenti e 17.000 studenti già iscritti per oltre 900 classi. Dopo l'edizione autunnale, a causa dei rinvii per la pandemia, il Salone del Libro torna dunque nella sua collocazione temporale consueta. Al taglio del nastro, a fianco delle istituzioni locali, i ministri della Cultura e dell'Istruzione, Dario Franceschini e Patrizio Bianchi, e il sottosegretario agli Affari Esteri Benedetto Della Vedova. Il programma culturale prende poi il via con la lectio magistralis dello scrittore indiano Amitav Ghosh "Possono i non-umani parlare?", mentre stasera, alla pre-inaugurazione organizzata dalla Rai all'Auditorium Toscanini, sono di scena la poesia e la musica con la poetessa Mariangela Gualtieri, il trombettista Paolo Fresu e il pianista Uri Caine.