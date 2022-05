Assoluzione Appendino; Russi (M5s), ringrazio Pd ma sindaco tace

"A distanza di due giorni dall'assoluzione di Chiara Appendino, il segretario del Pd piemontese, Paolo Furia, ha rotto il silenzio esprimendo 'soddisfazione'. Lo ringrazio, meglio tardi che mai. Silenzio tombale, invece, da parte dell'autore dell'esposto che ha generato il processo, l'allora consigliere comunale Stefano Lo Russo". Così, su Facebook, il capogruppo M5s in Comune, Andrea Russi, a proposito della sentenza d'appello del caso Ream. "Eppure - dice Russi -, ai tempi, disse che 'attendeva con fiducia l'esito delle indagini'. Sindaco, l'esito è arrivato! Possibile che non abbia nulla da dire, visto che fu suo l'esposto che generò il processo? Ai tempi sosteneva che si trattasse di falso. I giudici le hanno dato torto, non si è trattato di falso. Bocche cucite - aggiunge - anche per l'attuale segretario torinese Mazzù, e per l'allora segretario Carretta, ora promosso ad assessore. Basterebbe chiedere scusa, anche solo per tutte le risorse impegnate nel celebrare questo lunghissimo processo. Anche perché, alla lunga, questo silenzio rischierebbe di essere scambiato per codardia. E non vorrei mai", conclude.