Giornata Nazionale Salute Mano, visite al Cto di Torino

Torna la Giornata Nazionale per la Salute della Mano, promossa dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano (Sicm), all'ospedale Cto della Città della Salute di Torino. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini sul corretto approccio diagnostico-terapeutico verso le principali patologie della mano e renderli consapevoli del ruolo degli specialisti in questo senso. Sabato 21 maggio, dalle 9 alle 12.30, presso gli ambulatori di Ortopedia e di Medicina fisica e riabilitazione universitaria (atrio centrale) dell'ospedale CTO (via Zuretti 29), gli specialisti di chirurgia della mano saranno a disposizione dei cittadini per consulti gratuiti, durante i quali potranno visitare le mani, suggerire approfondimenti diagnostici o terapie fisiche e conservative o orientare verso trattamenti chirurgici.