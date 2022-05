Salone Libro: aperti cancelli, al via più grande buchmesse

Prende il via, a Torino, la 34esima edizione del Salone Internazionale del Libro. La manifestazione, che si presenta quest'anno come la più grande di sempre, si è aperta al Lingotto, dove alle 11.30 è in programma la cerimonia di inaugurazione, con i ministri Dario Franceschini e Patrizio Bianchi, seguita dalla lectio dello scrittore indiano Amitav Ghosh. Migliaia le persone, fra cui molte scolaresche, che questa mattina si sono messe in coda per entrare alla fiera che fino a lunedì ospiterà incontri, presentazioni di libri, concerti con ospiti da tutto il mondo. I cancelli dei due ingressi, quello del padiglione principale e quello dell'Oval, si sono aperti con una ventina di minuti di ritardo sull'orario previsto, in attesa del via libera dei vigili del fuoco, mentre venivano dati gli ultimi ritocchi agli allestimenti. Appena arrivato l'ok, la gente ha iniziato ad entrare. Tantissimi i giovani e i bambini.