Consiglio Europa, Cirio "oggi è ancora più importante"

"Avere qui il Consiglio d'Europa, per me che credo molto in un Piemonte internazionale e che sono europeista da sempre, è una grande soddisfazione. Il vertice dei ministri degli Esteri è sempre un momento importante ma ancora di più adesso, c'è qui il centro della politica europea in un momento di guerra e in cui tutti speriamo nella pace". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine del Salone Internazionale del Libro di Torino. "Questo incontro - aggiunge - è anche un'ulteriore consacrazione della centralità anche politica del Piemonte e della sua capacità di portare questi risultati, grazie a un lavoro di squadra. E' anche promozione del Piemonte e, dopo il successo di Eurovision, la dimostrazione che Torino e il Piemonte sono la cornice ideale per divertirsi ma anche per fare le cose serie".