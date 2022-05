Salone Libro: Franceschini, vorrei approvazione legge libro

"Ho preso l'impegno di lavorare per portare a compimento un disegno di legge per il libro complessivo, una legge di sistema che prendesse un po' come riferimento la legge del cinema in Italia, che aiuta tutta la filiera", ha spiegato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, all'apertura del Salone del Libro. "Abbiamo lavorato intensamente a un tavolo promosso dal ministero e dalla nostra direzione generale. Abbiamo predisposto insieme un testo che aiuta tutta la filiera del libro ed è stato completato. È stato inviato dal mio ministero al ministero dell'economia per la copertura e alla presidenza Consiglio dei ministri. Ribadisco qui l'impegno: vorrei che questa legislatura, ormai manca meno di un anno, si chiudesse con l'approvazione di questa legge", ha sottolineato Franceschini.