'Ndrangheta: beni per 3 milioni sequestrati nel Torinese

La DIA (Direzione Investigativa Antimafia) ha sequestrato beni per oltre tre milioni di euro, questa mattina, tra Chivasso e Volpiano, in provincia di Torino. Undici beni immobili, otto auto, 45 rapporti finanziari e cinque compendi aziendali operanti nella ristorazione riconducibili a due imprenditori e ai loro stretti famigliari. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire il patrimonio dei due imprenditori, i fratelli Vazzana, originari del reggino e già rinviati a giudizio per reati associativi nell'ambito di precedenti indagini contro la 'ndrangheta nel torinese. Secondo gli investigatori sono stati raccolti elementi tali da far ritenere gli imprenditori all'interno di strutture criminale 'ndranghetiste dove sarebbero stati reimpiegati i capitali provenienti dalle attività illecite.