POLITICA & GIUSTIZIA

Battiquorum per i "Referendum Tortora"

Il sottosegretario agli Esteri, storico esponente dei Radicali, a Torino per il Salone del libro e per sostenere i quesiti sulla "giustizia giusta". Parla anche di guerra: "Grazie al Governo Draghi l'Italia ha una posizione chiara: europeista e atlantista. Giusto sostenere la resistenza ucraina"

Benedetto Della Vedova li definisce “Referendum Tortora”, dal nome del noto presentatore diventato icona di malagiustizia dopo anni di ingiusta detenzione e linciaggio mediatico, e torna a ribadire il suo appoggio ai quesiti sulla giustizia anche da Torino, dove s’è recato per l’inaugurazione del Salone del Libro. Il sottosegretario agli Esteri e numero uno di Più Europa si è recato nella sede del partito per un appuntamento legato proprio al referendum del 12 giugno, in concomitanza con le amministrative, sul quale almeno fino a questo momento l’opinione pubblica non ha manifestato grande interesse.

“Ieri – ha sottolineato Della Vedova – era l’anniversario della morte di Enzo Tortora, che ha segnato un momento di formazione civile e politica, facendoci capire che nella giustizia italiana c’era qualcosa che non funzionava. Ora siamo qui a esercitare le nostre prerogative di convinti referendari. L’informazione è carente, fatta con i formati meno attrattivi, con i partiti che, soprattutto se hanno difficoltà interne, cercano di non parlarne. È un meccanismo che conosciamo, ma questo non significa che ci dobbiamo arrendere, bensì che dobbiamo rilanciare”. “Ecco quindi – ha sottolineato il segretario di Più Europa – le due giornate nazionali di mobilitazione il 28 e 29 maggio alle quali magari inviteremo il Pd, che su questi referendum non ha preso posizione”.

La preoccupazione per la scarsa informazione attorno ai quesiti sulla giustizia è ribadita anche da Igor Boni, presidente di Radicali Italiani: “Si va al voto il 12 giugno e l’80 per cento degli italiani non sa nulla, noi chiediamo all’informazione di dare spazio ai referendum”. “Torino – ha aggiunto Beatrice Pizzini, nuova segretaria di Più Europa nel capoluogo piemontese – aderisce ai Referendum Days del 28 e 29 maggio, la manifestazione nazionale in tutta Italia con banchetti per informare su sui quesiti referendari. E il 7 giugno presso la Casa del Pingone di Torino organizzeremo una tavola rotonda, “Referendum in Pillole”, nella quale si affronterà anche lo stato della Giustizia in Italia”.

Della Vedova, nella sua veste di sottosegretario alla Farnesina ha parlato anche della guerra in Ucraina: “A tutti noi tocca lavorare in ogni modo perché il conflitto finisca. Ma una cosa è chiara: Putin l’ha avviato e lui è l’unico che può farlo finire, anche in un attimo, questa mattina stessa. Sostenere l’Ucraina era l’unica cosa da fare. L’avessimo lasciata sola sarebbe stata una disfatta subito e certa”. Poi ha proseguito: “L’Ucraina con il nostro sostegno sta davvero resistendo, voltarci dall’altra parte ora sarebbe sbagliato. Occorre insistere, fino a quando verranno definiti gli assetti successivi e si farà la ricostruzione, affinché gli ucraini possano tornare a governare un Paese libero, democratico e rivolto verso l’Europa”.

“L’Italia, con il Governo Draghi, ha dimostrato che possiamo avere un Paese diverso dal passato: siamo fermi nel sostenere le posizioni europee, atlantisti perché vogliamo che venga rispettato l’accordo tra Usa e Ue. Trovo lunari tutti i distinguo che arrivano da Salvini, Conte, e Berlusconi”. “L’obiettivo di Putin era azzerare la democrazia e la libertà in Ucraina, come è riuscito a fare in Bielorussia che non sarà più un Paese neutrale né denuclearizzato”.