INFRASTRUTTURE

Il Terzo valico "viaggia in orario"

Non mancano ostacoli, ma il commissario Mauceri conferma il completamento dell'opera a fine 2024. Realizzato l'80% delle gallerie. Ferrovia cruciale per il collegamento del porto di Genova col resto d'Europa. Passeggeri in meno di un'ora dal capoluogo ligure a Milano

“Incontriamo difficoltà ogni giorno, visto che si sta realizzando la più grande e lunga galleria d'Italia, ma manteniamo ferma la consegna del Terzo Valico nei tempi previsti, quindi fine lavori al termine del 2024”. Conferma la tabella di marcia per il completamento della linea ferroviaria per collegare il porto di Genova con la pianura padana, il commissario straordinario Calogero Mauceri.

Lo fa a margine di un convegno sulle infrastrutture nel capoluogo ligure. "Il Terzo Valico prosegue nonostante le difficoltà: siamo arrivati a circa l'80% degli scavi nelle gallerie, un buon risultato. Le gallerie del nodo sono state pressoché completate, mancano solo 100 metri alla galleria Colombo che è sotto la città. Con il completamento di questi scavi – spiega Mauceri – nodo ferroviario di Genova e Terzo Valico saranno in stretta connessione e anche il collegamento con il porto sarà più tangibile. Questo consentirà di realizzare una profonda trasformazione del territorio, ma anche una profonda trasformazione commerciale: la città sarà in grado di competere con i grandi porti del Nord Europa”. Trasporto merci, ma anche mobilità delle persone grazie alla nuova ferrovia che corre per buona parte in territorio piemontese. “Sul piano del trasporto passeggeri sarà assicurato il collegamento fra Genova e Milano e l'obiettivo è farlo in meno di un'ora”. Per quanto riguarda i tempi, Mauceri, come detto, conferma le scadenze previste: “Teniamo fermo l'obiettivo di consegnare l'opera alla data prevista dal contratto, che è fine lavori a dicembre 2024”.