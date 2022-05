Mottarone: un anno fa la tragedia, lapide ricorderà vittime

Una semplice lapide in pietra locale, con la scritta “a perenne ricordo” e i nomi delle quattordici vittime. A un anno di distanza, Stresa si prepara a celebrare cosi' il primo anniversario del crollo della funivia del Mottarone. L'inaugurazione lunedì, esattamente dove la cabina n°3 ha concluso la sua folle corsa. La giornata comincerà alle 11 nella chiesetta della Madonna della neve, appena più in alto del piazzale della funivia, con la messa celebrata dal parroco don Gianluca Villa per ricordare i morti e consolare loro parenti e amici. Dal Comune, tramite gli avvocati, sono stati invitati tutti, anche i parenti di Eitan, il bimbo unico sopravvissuto alla tragedia in cui ha perso genitori e nonni. Dopo la messa, un piccolo corteo che il comune vorrebbe limitare ai soli parenti delle vittime, scenderà fino alla radura nel bosco per la benedizione del memoriale. Una cerimonia sobria, per consentire ai partecipanti di vivere in modo intimo il proprio dolore.