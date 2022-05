Terrorismo: Its, anarchica indagata a Torino

Una quarantenne torinese è indagata a piede libero dalla Procura di Torino nell'inchiesta sugli Its, una presunta associazione sovversiva ramificata in America Latina e in vari paesi d'Europa, che il 31 marzo ha portato la Digos ad arrestare un anarchico residente nel capoluogo piemontese. Nelle scorse settimane la donna - anche lei anarchica - è stata destinataria di un provvedimento di perquisizione e di un avviso di garanzia. La rete degli Its, secondo quanto è stato ricostruito, si è sviluppata intorno a un progetto nato in Messico nel 2011. Numerose risultano le azioni messe a segno nel corso degli anni. Gli affiliati si tengono in contatto via internet. Sarebbero emersi collegamenti anche fra il torinese arrestato e la donna.