Ucraina: da Torino Consiglio Europa ferma condanna invasione

A conclusione della riunione di oggi a Venaria (Torino), il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha riaffermato una "ferma condanna di tutte le violazioni compiute dalla Russia sui diritti umani e la legge internazionale, inclusi gli attacchi contro i civili, le infrastrutture civili, e il patrimonio culturale e religioso in Ucraina". Nella risoluzione finale del vertice, i ministri dei 46 Stati membri (dal Consiglio è stata espulsa la Russia, ndr) chiedono la "cessazione immediata dell'aggressione russa all'Ucraina, il ritiro delle forze di occupazione dai territori ucraini e il rilascio di tutti i civili deportati, inclusi quelli trasferiti forzatamente nei territori della Federazione russa". I ministri si impegnano a "mobilitare tutta la capacità del Consiglio d'Europa per assicurare che la Russia sia punita per le violazioni dei diritti umani commesse". Il Comitato riafferma inoltre "pieno supporto e solidarietà all'Ucraina e al suo fermo impegno per l'indipendenza, la sovranità e il rispetto dell'integrità territoriale all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti".