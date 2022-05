PARTECIPATE

Gtt, Bonfanti perde la guida ma nessun licenziamento

Il consiglio d'amministrazione dell'azienda revoca al manager la direzione generale in seguito alle bravate del figlio. La spunta Foti dopo un braccio di ferro durato un mese. L'ad riprende le redini del gruppo in attesa dei nuovi vertici

Ha resistito per quasi un mese, ma alla fine ha dovuto cedere. Gabriele Bonfanti perde l’incarico di direttore generale di Gtt, gruppo del trasporto pubblico controllato dal Comune di Torino. La decisione è stata presa questa sera dal consiglio di amministrazione dopo lo scandalo scoppiato per le bravate del figlio, Samuele, che ha guidato un mezzo dell’azienda senza patente, ripreso da una dipendente, e poi ha postato il video sui social. Impossibile far finta di niente come peraltro in Gtt c’è chi pensa sia stato fatto per mesi di fronte alle marachelle di Bonfanti Jr e altri figli di personaggi particolarmente influenti in azienda. Insieme alla direzione generale Gabriele Bonfanti perde la guida del settore “Legale e Compliance”: scelta obbligata dal momento che sul comportamento del figlio e le relative responsabilità la procura ha aperto un fascicolo. Al manager resta la delega a “Contratti e Acquisti”.

La vicenda di Samuele Bonfanti diventò pubblica lo scorso 28 aprile, quando lo Spiffero pubblicò il video, e pochi giorni dopo, nonostante la richiesta di dimissioni dell’amministratore delegato Giovanni Foti, Bonfanti ha provato a resistere al suo posto limitandosi a un’autosospensione in attesa che il cda esperisse un’istruttoria interna per accertare fatti ed eventuali responsabilità. Una settimana fa l’ultimo assalto a Bonfanti andato a vuoto con il cda costretto a diramare una nota in cui annunciava un’ulteriore settimana di approfondimento. Questa sera la decisione di destituire il direttore generale, per il momento solo dal vertice dell’azienda, con tutte le deleghe operative che tornano nelle mani di Foti, il quale le aveva cedute dopo alcuni problemi di salute. È ancora sospesa ma per ora non perde il posto la dipendente che ha messo le chiavi nelle mani di Bonfanti Jr e a quanto pare lo ha poi ripreso durante la guida.

