Comunali: Cesa, democristiani tornano a riportare concretezza

"I democristiani tornano in pista per riportare nelle amministrazioni concretezza, responsabilità e consenso. Le città dovranno essere amministrate da persone capaci e competenti, concrete e responsabili". Così il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, a Torino per la presentazione delle liste per le amministrative in Piemonte. "Noi siamo orgogliosi - ha sottolineato Cesa - di essere presenti in tutte le città del Piemonte con la lista dell'Udc, lo Scudo Crociato". "Il Governo andrà avanti fino in fondo. Non penso che possa venire toccato dalle vicende elettorali amministrative: ci sono problemi enormi da affrontare e non credo che le elezioni amministrative possano incidere". Così il segretario dell'Udc Cesa a proposito dello scenario nazionale. "Abbiamo da dare risposte ai problemi della gente - sottolinea -. E in questo momento storico, che è difficile per la vita degli italiani, occorre usare al meglio le risorse che ci stanno dando dall'Europa: c'è una forte preoccupazione legata al fatto che queste risorse vengano effettivamente usate". "Il nostro obiettivo - aggiunge in tema di elezioni - è essere il più concreti possibile nell'azione amministrativa".