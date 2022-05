Calcio: finale Champions donne, tifosi Barca invadono Torino

Il centro di Torino si colora di “blaugrana”. Sono molti i tifosi arrivati in città da Barcellona per assistere alla finale della Women's Champions League, la coppa europea di calcio femminile, tra la squadra spagnola e il Lione, che sarà ospitata alle 19 all'Allianz Stadium. I fan delle campionesse catalane sono arrivati in città ieri e in queste ore, con indosso l'immancabile maglietta blaugrana e le bandiere, alcune giallorosse dalla Catalogna, si stanno facendo notare: lanciano cori, mentre passeggiano in via Roma e in piazza San Carlo o mentre sono seduti ai dehor dei locali, in attesa di andare allo stadio.