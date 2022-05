L. elettorale: Cesa, serve proporzionale con preferenze

"Occorre una legge elettorale proporzionale con preferenze che vincoli un partito a una scelta di campo, capace di aggregare per aree omogenee chi fa politica". Così il segretario Udc Lorenzo Cesa, oggi a Torino per un appuntamento elettorale di presentazione delle liste in Piemonte. "Noi siamo democratici cristiani - ha detto Cesa - e crediamo molto in un sistema proporzionale con preferenze perché riteniamo che sia l'unico metodo giusto per riavvicinare i cittadini alla politica. Non si capisce perché a livello comunale, regionale e europeo si debbano dare le preferenze, e a livello nazionale no". "Oggi - ha rimarcato - c’è una crisi all'interno del centrosinistra che è evidente, ciò che sta accadendo fra Pd e M5s è sotto gli occhi di tutti, e anche nel centrodestra preoccupa il poco dialogo che c’è tra Meloni e Salvini. Io sto lavorando perché questo non avvenga e per tenere unita la coalizione, noi siamo nel centrodestra e ci resteremo".