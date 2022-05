Covid: in Piemonte 1.254 nuovi casi, tasso positività 5,4%

Sono 1.254 i nuovi casi di Covid accertati in Piemonte, con l'esito di 23.326 tamponi. La quota di positivi è quindi pari al 5,4%. L'aggiornamento della Regione sulla situazione epidemiologica riporta anche una flessione di 26 ricoverati nei reparti ordinari, dove il numero totale scende a 435, mentre in terapia intensiva c'è un paziente in più e il dato complessivo è 22.