Basket: impresa Derthona, è in semifinale scudetto

Nuova impresa eccezionale della Bertram Derthona, che accede alle semifinali per lo scudetto del basket maschile al suo primo anno nel massimo campionato. Decisiva per la promozione tra le "final four" la vittoria (72-60) a Venezia, in gara 4 dei quarti di finale. La serie con i lagunari è arrivata sul 3-1: la Bertram aveva perso in casa la prima partita, infilando poi tre successi consecutivi, il primo a Casale (dove gioca la squadra in attesa che sia pronto il nuovo impianto di Tortona) e i due decisivi a Venezia. Il coach Marco Ramondino esalta lo spirito di squadra: "Ringrazio i nostri giocatori, un gruppo di persone di cui siamo molto orgogliosi. Il modo in cui stanno in campo, l'aiuto che si danno e le rinunce che fanno per il bene della squadra va enfatizzato perché siamo in un'era in cui l'individualismo viene esaltato. La semifinale è un risultato storico per noi, anche per il calibro e il prestigio di Venezia: vincere tre partite consecutive conducendo quasi sempre nel punteggio dà la misura del grande lavoro fatto dalla nostra squadra. Ora vogliamo costringere la Virtus (la squadra di Bologna che ha chiuso al primo posto la stagione regolare, ndr) a fare delle grandi partite per batterci".