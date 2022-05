Bersaglieri: Cirio, Raduno Nazionale scalda i nostri cuori

Il 69esimo Raduno Nazionale dei Bersaglieri "sta rinverdendo il legame tra la nostra regione e questo glorioso corpo dell'Esercito". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a Cuneo per la sfilata dei fanti piumati. "E' una giornata che fa scaldare i nostri cuori, perché ci vede di nuovo insieme, uniti nel segno dei nostri valori - sottolinea il governatore piemontese -. La nostra regione sta vivendo un momento di grande centralità: si è appena concluso l'Eurovision, c'è il Salone del Libro, ed è appenta terminato il Comitato dei ministri degli Esteri. Qui a Cuneo, dopo l'arrivo del Giro d'Italia, il nostro cuore batte per i bersaglieri. Grazie per questi giorni meravigliosi, grazie per il supporto in questi due anni terribili: i bersaglieri sono stati un supporto imprescindibile e se abbiamo superato il traguardo dei 10 milioni di vaccini è anche grazie a loro". "Grazie per quello che fate per il nostro Paese, - aggiunge Cirio - perché dimostra sempre di più che la difesa è fondamentale per garantire la pace. Il Piemonte è orgoglioso, perché dove c'è una divisa dello Stato c'è il bene, dove c'è il Tricolore sta il bene".