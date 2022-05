Salone Libro: guasto elettronico allunga code agli ingressi

Code anche oggi agli ingressi del Salone Internazionale del Libro per la quarta e penultima giornata della kermesse. Le file si sono ulteriormente allungate nella mattinata per un temporaneo disservizio al sistema elettronico di lettura dei codici a barre dei biglietti. Molte persone hanno dovuto quindi attendere più del tempo ipotizzato per potere accedere agli stand. Il problema è stato poi risolto e l'afflusso al Salone è ripreso con regolarità.