Scontro frontale a Santhià, un morto e due feriti

Incidente mortale, questa mattina attorno a mezzogiorno, a Santhià (Vercelli). Per cause ancora in fase di accertamento due automobili si sono scontrate frontalmente in via 2 Giugno, strada in periferia che collega la cittadina con Tronzano. L'uomo alla guida di una delle due vetture è deceduto per le conseguenze riportate nello schianto; feriti lievemente i due occupanti della seconda automobile, portati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e medici del 118. Stando alle prime informazioni, l'uomo deceduto, un anziano, avrebbe avuto un malore e avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con l'altro mezzo proveniente dalla direzione opposta.