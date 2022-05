Alta pressione cede, martedì previsti temporali con grandine

Comincia a cedere l'anticiclone africano che da venerdì scorso ha fatto salire le temperature massime a 35 gradi, oggi 32 rilevati dalla stazione meteo di Smi (Società meteorologica italiana). Le prime nuvole hanno coperto oggi il cielo in Piemonte e l'instabilità è destinata a crescere domani, con i primi temporali, prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Piogge e rovesci, associati a grandinate e raffiche di vento, sono previsti soprattutto martedì e fino alla prima parte di mercoledì. Le temperature massime in pianura e bassa collina torneranno nella media del periodo, comprese tra 24 e 27 gradi.