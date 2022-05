L'onorevole perde moglie

Dicono che.. dopo essersi (ri) sposato in pompa magna una manciata di anni fa, con una bella coetanea, alla presenza di colleghi e del segretario del suo partito, l'onorevole piemontese di centrodestra sia parecchio attapirato per la fine del suo secondo matrimonio. Un rapporto coltivato con tanta dedizione nel giardino domestico alla fine è appassito. Saranno state le invettive sinistroidi sui social dell’ormai ex consorte ad aver accelerato la fine della relazione? Ah saperlo!