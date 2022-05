Aeroporto, riconfermati presidente Oliveri e ad Andorno

L'assemblea ordinaria dei soci Sagat, l'azienda che gestisce l'Aeroporto di Torino, che si è svolta qualche giorno fa ha riconfermato ai vertici dell'azienda la presidente Elisabetta Oliveri e l'amministratore delegato Andrea Andorno. L'Assemblea dei soci ha infine approvato il Bilancio d'esercizio del Gruppo Sagat al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con ricavi pari a 37,2 milioni di euro, in aumento del +40 per cento rispetto all'esercizio 2020. L'esercizio 2021 viene archiviato con un Risultato Netto del Gruppo negativo pari a -8,4 milioni di euro, perdita più che dimezzata rispetto al dato negativo di -18,6 milioni di euro del 2020 e le prospettive future sono molto positive, con l'aeroporto di Torino che quest'estate garantirà il servizio più grande di sempre per il capoluogo piemontese.