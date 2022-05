Terna: aumentano in Piemonte i consumi elettrici

Aumentano in Piemonte i consumi elettrici. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, l'energia elettrica consumata nel mese di aprile, e' in crescita dell'1,3% rispetto allo stesso mese del 2021. Le fonti rinnovabili hanno coperto circa il 28% della domanda elettrica regionale. Nel mese di aprile la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l'86% con la produzione nazionale e per la quota restante (14%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. La produzione nazionale netta è risultata pari a 21 miliardi di kWh (-2%). Le rinnovabili, che hanno coperto mediamente il 37% della domanda elettrica, hanno superato il 50% in occasione delle festività pasquali (tra il 16 e il 18 aprile) e registrato una punta giornaliera pari al 60,3% proprio in occasione del giorno di Pasqua (17 aprile). In crescita a due cifre la produzione da fonte eolica (+53,5%) e fotovoltaica (+17,6%).