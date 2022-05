Salone Libro: Consiglio regionale prima studenti Piemonte

Il Consiglio regionale del Piemonte ha scelto il Salone del Libro per premiare i 516 studenti piemontesi vincitori dei concorsi indetti tra il 2021 e il 2022 in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. Un modo per avvicinare i giovani alle istituzioni, ha spiegato il presidente dell'Assemblea legislativa regionale Stefano Allasia, alla presenza del ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, che ha ricordato il primato italiano di tre milioni di giovani inattivi, che non studiano, ne' lavorano. Nel 2021/2022 al quinta edizione del Progetto di formazione e comunicazione istituzionale 'Ambasciatori' hanno partecipato 191 studenti e 27 insegnanti. La premiazione relativa al concorso "Diventiamo cittadini europei", giunto alla 38ª edizione, ha coinvolto 124 studenti e 20 insegnanti. Premiati anche i vincitori della 41ma edizione del Progetto di Storia contemporanea con 35 partecipanti: è stata un'occasione di studio e di ricerca, sulla base di una riflessione critica del '900 e sulle sue eredità. Il concorso "Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro", giunto alla decima edizione con 34 partecipanti, prevedeva la realizzazione di un video o di un elaborato scritto, sotto forma anche di reportage o intervista, sui fenomeni del gioco d'azzardo e del sovraindebitamento. Nell'ambito del concorso "Le Note del Cuore", infine sono stati premiati i brani "Il sogno del cuore" e "Tutto cambierà", vincitori del concorso gemellato con la Partita del Cuore, rivolto agli studenti delle classi medie e superiori delle scuole piemontesi.