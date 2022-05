Falcone: Torino, a città 3 immobili sequestrati a criminalità

Tre immobili sequestrati alla criminalità organizzata entrano nel patrimonio del Comune di Torino. Uno di questi sarà destinato all'emergenza abitativa, mentre per un altro sarà avviato un percorso di co-progettazione con gli organismi del Terzo Settore per la creazione e il sostegno di nuove opportunità lavorative per i giovani e le fasce più deboli della popolazione con la contestuale produzione di beni e servizi di interesse pubblico. Anche nel terzo saranno realizzate attività di interesse generale. L'annuncio è stato dato proprio oggi, in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci dalla vicesindaca Michela Favaro che ha sottolineato come il tema del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità rappresenti "uno degli strumenti simbolici piu' forti che lo Stato e gli Enti locali hanno per affermare la propria presenza sul territorio e rassicurare i cittadini". In Piemonte sono 304 gli immobili confiscati alle mafie, il 23% quelli già destinati ad attività sociali, mentre a Torino si arriva alla soglia del 41%. "La fiducia si costruisce anche con i simboli", conclude la vicesindaca, titolare anche della delega alla Legalità.