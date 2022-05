Sanità: Pd Torino, Regione non tagli più fondi per extra Lea

"La Regione 'scarica' le fasce deboli, negli ultimi tre anni ha tagliato di 10 milioni di euro i fondi destinati ai servizi extra Lea, il che significa ridurre i servizi domiciliari per malati e anziani, i progetti sociali per persone con patologie psichiatriche, il sostegno ai malati di Sla. Noi diciamo no a questi tagli". E' quanto afferma il gruppo del Pd al Comune di Torino, che ha presentato un ordine del giorno con cui chiede il ripristino della spesa regionale extra Lea al livello del 2019. "Al 31 ottobre 2021 - ricordano i proponenti, la capogruppo Nadia Conticelli e il consigliere Vincenzo Camarda - in Piemonte le persone in lista d'attesa erano 11.121 per i progetti domiciliari e 4.848 per quelli residenziali. Numeri destinati a ingrandirsi con i tagli effettuati. Una situazione a cui ci opponiamo". I consiglieri osservano che "dei 48 Comparti socio-assistenziali piemontesi, in uno solo, quello di Torino, sono stati effettuati i tagli dei fondi, è una scelta politica per 'smontare' il sistema costruito negli anni a Torino di piena integrazione del sistema socio assistenziale e sanitario, sfilando la sanità dalla cura e dall'assistenza domiciliare. Chiediamo anche alla Regione di riconoscere la centralità delle cure domiciliari e che ciò sia concretizzato anche nelle progettualità legate ai fondi Next Generation-Pnrr".